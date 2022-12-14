Bodrumspor, Ayça Ceyna'yı transfer etti

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MUĞLA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 7. Grup takımlarından B.B. Bodrumspor Coenda Medikal, Fethiye Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nden 26 yaşındaki Ayça Ceyna Keptiğ'i renklerine bağladı.

Kulübün Gümbet tesislerinde yeni oyuncu için yapılan imza törenine, Bodrumspor Asbaşkanı Fatih Öztarakçı, Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk katıldı.

Öztarakçı, yaptığı konuşmada, Bodrumspor kulübünün her zaman hedefi olan, hedeflerinde emin adımlarla ilerleyen bir kulüp olduğunu belirterek, "Hem takımımıza hem de Bodrum'umuza değerli oyuncular kazandırmaya devam ediyoruz. Bugünde daha önce Türkiye'de belirli kulüplerde oynamış yeni bir değerli oyuncumuzu kadromuza kattık. Ayça'nın transferini kulübümüz adına şimdiden tebrik ediyoruz. İnşallah bizimle beraber çıktığı yolda şampiyonluğu kutlamak nasip olur." diye konuştu.

Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Hadi Türk de yapılan transferden mutlu olduklarını dile getirdi.

Yeni transfer Orta Oyuncu Ayça Ceyna Keptiğ ise Bodrumspor'u sezon başından bu yana takip ettiğini ifade ederek, "İçinde çok bulunmak istediğim bir takımdı. Sizlerle olduğum için çok mutluyum. Eminim çok güzel işlere imza atacağız. Farklı kulüplerde oynadım oralarda güzel tecrübeler kazandım. Burada güzel şeyler biriktirip yoluma devam edeceğim." diye konuştu.

Oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.



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