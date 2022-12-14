Datça'da "Kızılay Afet Gönüllüleri Yetişiyor" eğitimi verildi

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde, "Kızılay Afet Gönüllüleri Yetişiyor" projesi kapsamında afetlerden korunma bilinci oluşturma eğitimi verildi.

Türk Kızılay Muğla Şubesi koordinesinde Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitimde afet uzmanı Efe Keleş, afet ve korunma bilinci konusunda sunum yaptı.

Deprem, sel, su baskını, çığ düşmesi, heyelan ve orman yangını afetleri anında Türk Kızılay gönüllülerinin yapması gerekenler, afet öncesi, hazırlık afet sırasında güvenli davranış kuralı, afet sonrası tahliye ile afet malzemeleri tanıma, çadır kurma eğitimi video ve fotoğraf sunumu eşliğinde anlatıldı.



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