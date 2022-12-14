Muğla'da arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü öne sürülen kadın tutuklandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde arkadaşını av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.

Bağlıağaç Mahallesi'nde yaşayan Ömer Karaca (33) ile arkadaşı K.Ç. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yaşanan arbedede, av tüfeğinin ateş alması sonucu Karaca vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Karaca'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan K.Ç, jandarmadaki işlemlerini ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.