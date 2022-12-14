Bodrum'da "Zincir 2" operasyonu kapsamında 1 şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Zincir 2" operasyonu kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekiplerince sahte içki üretiminin önüne geçilmesi ve sahte içkilere el konulması amacıyla operasyon düzenlendi.

Gümbet Mahallesi'nde belirlenen adreste arama yapan ekipler, bidonlar içerisinde 385 litre sahte içki ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyete götürüldü.





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