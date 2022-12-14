Muğla'da kaçak içki operasyonunda 2 kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde kaçak içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yatağan ilçesi Cumhuriyet ve Yayla Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.T. ve D.N'yi yakaladı.

İkametlerde yapılan aramada, 230 litre el yapımı şarap, 20 litre el yapımı rakı, 2 litre viski, anason yağı ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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