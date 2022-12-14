GÜNCELLEME - Muğla'da otomobilin çarptığı lise öğrencisi hayatını kaybetti

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı lise öğrencisinin yaşamını yitirdiği kazada sürücü tutuklandı.

Muğla-Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde T.Y. (19) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Muğla Kız Meslek Lisesi öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akgül, ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesine kaldırılan Akgül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı.





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