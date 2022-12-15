Bodrum'da deniz tutkunu iş insanı yat konseptiyle mobilya üretiyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, uzun yıllar kaptanlık yapan babasının deniz sevgisi aşıladığı girişimci iş insanı, bu tutkusunu, mobilya sektöründe geliştirdiği ürünlerine yansıtıyor.

Kaptan ve girişimci iş insanı 53 yaşındaki Mustafa Güneri, çocukluğunda ilçede tur teknesi işleten babasının yanında dümen tutmaya başladı.

Bodrum'da mavi yolculuğun öncülerinden olarak gösterilen 84 yaşındaki babası Mehmet Yılmaz Güneri sayesinde deniz aşığı olan Güneri için mavi sular bir tutku haline geldi.

Kaptanlık da yapan evli ve iki çocuk babası Güneri, faaliyet gösterdiği mobilya sektöründe geliştirdiği ahşap dekorasyon ve mobilyalara da bu tutkusunu yansıtmaya başladı.

Güneri'nin fabrikasında hazırlanan tekne ve yat konseptindeki mutfak tezgahı ve mobilyalar, Türkiye'nin birçok bölgesinden de talep görüyor.

- "Sektöre yenilik getirmek istedim"

Güneri, tekne ve yat kaptanlığından mobilya sektörüne uzanan başarı hikayesini, AA muhabirine anlattı.

Bodrum'da 1995 yılında mobilya sektörüne girdiğini ifade eden Güneri, 4 kişi çalıştırdığı yaklaşık 100 metrekarelik bir alanda mutfak mobilyası üretmeye başladığını kaydetti.

O dönem bayiliğini aldığı Alman firmanın ürünlerinde gecikme yaşanması ile kendi üretim atölyesini geliştirdiğini belirten Güneri, "Şu anda 7 bin metrekarelik fabrikada 100'e yakın personelle 27 yıldır hizmet veriyoruz." dedi.

İnsana ve teknolojiye yatırım yaptığını aktaran Güneri, "Mutfak ve mobilya sektöründen önce baba mesleğim olan kaptanlıkla denizlerden ekmeğimizi kazanıyorduk. Denizin benim için çok ayrı bir yeri var. Ben denizci bir ailenin çocuğuyum. Babam da Bodrum'da mavi yolculuğu başlatanlardan birisi. Deniz tutkum olduğu için yat konseptini de mutfaklara taşıdım." ifadelerini kullandı.

Yurt dışına da açılma planlarının olduğuna değinen Güneri, şöyle konuştu:

"Tekne konseptini daha çok İstanbul'a verdik. Yurt dışından farklı türlerini görerek esinlendiğim bir tasarım. Yaklaşık 3,5 metrelik bir tekne konseptini mutfaklara uyarlıyoruz. Bu çok özel ürünü titizlikle tamamlayıp mekanlara uygulayabiliyoruz. Küçük bir mutfak firmasıyla başlayan hikayemiz büyüdü ve ünü Türkiye'yi de aştı. Şu anda 3-4 ülke ile görüşmeler yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde tasarım ve üretim grubumuzu İtalya ve Avusturya'ya gönderdik. 2024'de Milano'da düzenlenecek fuara katılmak için gerekli hazırlıklarımızı yapmaya başladık."

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