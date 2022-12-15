Muğla'da kamyonla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

M.Y. (26) idaresindeki 48 ADU 045 plakalı kamyon, Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarında Ali Bahat'ın (51) kullandığı 48 JG 811 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada sürücü Bahat yaralandı, motosikletten yola savrulan Elif Bahat (66) yaşamını yitirdi.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Yıldız, gözaltına alındı.

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