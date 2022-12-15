B.B. Bodrumspor Coenda Medikal takımı ilk yarıda alınan namağlup tabloyu ve hedeflerini değerlendirdi

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MUĞLA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 2. Lig 7. Grup takımlarından B.B. Bodrumspor Coenda Medikal, Başkan Rıza Karakaya öncülüğünde ilk yarı maçlarında alınan namağlup 7 galibiyet ve hedeflerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Kulübün Gümbet tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Karakaya, takımın başarısında emeği olan sporcu, antrenör ve diğer kurumlara teşekkür etti.

Takımın ilk yarı maçlarını namağlup bitirdiğini belirten Karakaya, pazar günü Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda ligin ikinci yarısının ilk maçına tüm taraftarları davet etti.

Voleybol Şube Sorumlusu Mehmet Dağoğlu da takımın lige namağlup devam ettiğine dikkati çekerek, voleybolu Bodrum'da sevdirdiklerini, taraftarın ilgisinden de çok memnun olduklarını, 1. Lig)e çıkma hedefiyle çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Teknik Direktör Adnan Kıstak da voleybol takımının birinci yılını kutladıklarını belirterek, hedeflerine emin adımlara devam ettiklerini kaydetti.

Takım kaptanı Deniz Hakyemez de kısa süre içerisinde başarılı bir oluşum gerçekleştirdiklerini, ilk yarıyı namağlup bitirmenin çok kolay olmadığına, bunu da çalışarak başardıklarına dikkati çekti.

Toplantıya, Asbaşkan Fatih Öztarakçı, Yönetim Kurulu Üyeleri Hadi Türk, Ogün Yıldız, basın koordinatörü Handan Yazıoğlu ve takım oyuncusu Sinem Yıldız da katıldı.









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