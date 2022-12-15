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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da terör örgütü DEAŞ'a para gönderdiği öne sürülen zanlı tutuklandı

AA

Muğla'da terör örgütü DEAŞ'a para gönderdiği öne sürülen zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da terör örgütü DEAŞ'a para gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ'a doğrudan veya dolaylı olarak para gönderenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince Seydikemer, Dalaman ve Ortaca ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu A.A, H.B, M.E.H. ile H.A.A. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 5 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 3 bin 900 dolar ve para havale bilgilerinin yazılı olduğu defter ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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