Muğla'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'dan kente uyuşturucu getirileceği bilgisini edinen İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, ilçeye otobüsle gelen şüpheli A.G'nin, Y.B.K. ve İ.O.Ö. ile buluştuğunu belirledi. Çiftlik Mahallesi'nde ekipler tarafından durdurulan otomobilde 3 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik köpeği Zorlu'nun da katıldığı aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ve hap ile uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.