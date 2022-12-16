Datça'da çiftçilere kırsal kalkınma destekleri anlatıldı

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde, çiftçilere yönelik kırsal kalkınma destekleri kapsamında, tarıma dayalı ekonomik yatırımların desteklenmesi ile ilgili bilgi verildi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde geçekleşen bilgilendirme toplantısında, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kalkınma Örgütlenme Şubesi'nde görevli Ziraat Mühendisi Alptekin Gökay ve İnşaat Mühendisi Şeyhmus Bayram bilgiler verdi.

Tüm çiftçi ve vatandaşların kırsal kalkınma destek yatırımlarına başvurabileceği belirtildi.

Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır ve çiftçiler katıldı.

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