Muğla'da kaçak içki operasyonunda bir kişi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde kaçak içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Boğaziçi Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 25 litre etil alkol, 56 litre el yapımı rakı, anason kiti ve kaçak rakı ele geçirildi.

Şüpheli M.A, gözaltına alındı.

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