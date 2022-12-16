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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da iki evden bakır eşya çalan zanlı yakalandı

AA

Muğla'da iki evden bakır eşya çalan zanlı yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde iki evden bakır ev eşyası çaldığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yeni Mahalle Kanyaş mevkisinde bulunan iki ev ve eklentilerinden yaklaşık 22 bin lira değerinde bakır ev eşyası çalınmasıyla ilgili Muğla ve Kavaklıdere İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

JASAT ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Ö.K. yakalandı.

Operasyonda çalınan malzemelerde yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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