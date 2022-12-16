Fethiye’de motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Fethiye’de motosiklet hırsızlığı ile ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, elektrikli motosiklet sahibine teslim edildi.

Fethiye’nin Göcek Mahallesinde park halindeki elektrikli motosiklet çalındı.

Motosiklet sahibi ihbarda bulunuldu.

Fethiye Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Göcek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri elektrikli motosikleti bulmak için harekete geçti.

Yapılan operasyonda S.D. isimli şahıs motosikletle beraber yakalandı. Motosiklet, sahibine teslim edildi.





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