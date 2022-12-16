Bodrum'da yerli ve yabancı gruplar dans gösterisi sundu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aralarında yerli ve yabancıların olduğu gruplar ile çocuklar dans gösterisi sundu.

Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde Sunu Akademi tarafından düzenlenen etkinliğe, aralarında Rusya, Ukrayna ve Brezilya uyrukluların da olduğu dans, jimnastik ve akrobasi sporcularının performansı beğeni topladı.

Etkinlikte, çeşitli yabancı grupların şovları da ilgi çekti. Küçük çocuklarını sahnede bale ve jimnastik yaparken izleyen aileler büyük heyecan yaşadı.

Dans ve jimnastik şovları, Türk ve Ukrayna uyruklu eğitmenlerce gerçekleştirildi.

Organizasyon yetkililerinden Ali Dülger, gazetecilere, çocukları dünyanın birçok ülkesinden eğitmenler eşliğinde yetiştirdiklerini söyledi.

Akademi olarak 7 yıl önce kurulduklarını anlatan Dülger, "Bodrum'da çok sayıda yerleşik Ukraynalı var. Savaştan dolayı Rusya'dan da buraya yerleşmiş insanlar var. Onların da çocukları akademimizde eğitim görüyor. Bünyemizde 100'e yakın bu ülkelerden öğrencimiz mevcut. Benim eşim de Ukrayna uyruklu dans eğitmeni." diye konuştu.

Eşi Iryna Dülger de güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Çok güzel ve enerji dolu bir akşam oldu. Çocuklar için bir şeyler yapmayı çok seviyoruz. Bodrum'da 10 yıldır yaşıyorum. Çocuklarla 6 yıldan fazladır çalışıyorum. Çocuklar yapabildiği zaman ben de çok mutlu oluyorum." ifadesini kullandı.

Etkinliğin sonunda çocukların ve ailelerin sevgisiyle karşılaşan Ukrayna uyruklu dans eğitmeni Darya Shramko da gösterileri başarıyla tamamlayan çocuklara sahnede sarılıp teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.