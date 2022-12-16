Muğla'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2'si orman işletme memuru 3 kişi yaralandı.

İçmeler Mahallesi Barbaros Caddesi'nde M.B. idaresindeki 48 SG 364 orman yangın müdahale aracı, İ.B. yönetimindeki 35 HE 1100 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü otomobilde sıkıştı, kamyonet sürücüsü orman işletme memuru M.B. ile yanındaki orman işletme memuru E.Z. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince 3 yaralı, Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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