Bodrum açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında devriye sırasında farklı zamanlarda, içinde düzensiz göçmenlerin olduğu fiber tekne ve lastik bot durduruldu.

Fiber tekne ve lastik botta 39 düzensiz göçmen yakalandı. Botlara alınan düzensiz göçmenler karaya çıkarıldı. Ekipler, fiber teknede göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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