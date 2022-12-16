Muğla'da huzur ve güven uygulamasında yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen huzur ve güven uygulamasında gözaltına alınan 44 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Dolandırıcılık, tehdit, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak, imar kirliliğine neden olma, hakaret, taksirle yaralama, hırsızlık ve silahla tehdit gibi suçlardan aranan 44 kişi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlılardan 5'i, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 39'u serbest bırakıldı.

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