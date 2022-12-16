Muğla'da okul müdürü, indiği otobüsün çarpması sonucu öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan okul müdürü, yeni indiği otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

N.B. yönetimindeki 48 EB 010 resmi plakalı otobüste bulunan Ula Şehit Öğretmen Sezgin Keçeci Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sema Güler, Karabörtlen Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran otobüsten indi.

Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden otobüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Güler'e çarptı.

112 Acil Sağlık ekiplerince, Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırılan Güler, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü gözaltına alındı.













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