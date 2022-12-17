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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da bir ev çıkan yangında hasar gördü

AA

Datça'da bir ev çıkan yangında hasar gördü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Sındı Mahallesi Zeytincik Sokak'taki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu Datça İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti.

Yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye görevlilerince yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

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