Datça'da bir ev çıkan yangında hasar gördü

Beş kez kanseri yendi, hayatını lösemili çocuklara adadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde evde çıkan yangın hasara neden oldu.



Sındı Mahallesi Zeytincik Sokak'taki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu Datça İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. İhbar üzerine belirtilen bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti.

Yangında evde büyük çapta hasar oluştu.

İtfaiye görevlilerince yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.