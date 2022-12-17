Futbol: Spor Toto 1. Lig

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Mehmet Türkmen, Kemal Elmas, Ogün Kamacı

Bodrumspor: Sousa, Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dk. 90 Yekta Kurtuluş), Kenan Özer, Omar İmeri (Dk. 71 Ali Aytemur), Üzeyir Ergün (Dk. 46 Erkan Değişmez), Mohammed, Onur Akbay, Celal Dumanlı (Dk. 70 Koray Kılınç), Cenk Şen, Erdem Çetinkaya (Dk. 70 Süleyman Güneş)

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 58 Yusuf Emre Gültekin), Cihan Kahraman, Zeki Yavru, Ali Kaan Güneren, Laura (Dk. 58 Ahmet Sağat), Soner Gönül, Osman Çelik, Harris, Saouza (Dk. 85 Fofana)

Sarı kartlar: Dk. 48 Mohammed (Bodrumspor), Dk. 52 Laura (Yılport Samsunspor)





MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Bodrumspor, sahasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı.

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