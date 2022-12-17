Bodrumspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

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MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Yılport Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maç olduğunu, maçın genelinin taktik savaşı şeklinde geçtiğini ifade etti.

Rakiplerinin kendilerini iyi analiz ettiklerini düşündüğünü belirten Taşdemir, "Ortada bir maç oldu. Son dakika Koray'ın kafası girse çok daha farklı senaryo olabilirdi. Maçın hakkı beraberlikti. Ligin boyu kısaldıkça, takımlar birbirlerini çok daha iyi tanıyor. Dolayısıyla çok daha iyi önlem alabiliyorlar." diye konuştu.

Alınan puanın kendileri için önemli olduğunu anlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Yolumuza devam ediyoruz. Adis Jahovic ile bizim takımımız örtüşmedi. Devre arasında kendisiyle yolları ayırmayı planlıyoruz. Adis asla kötü futbolcu değil ama bizim takımımızın oyun yapısına uyuşmadı. Devre arasında takviye nasıl olur onu bilemeyiz. Çünkü iyi oyuncusunu kimse bırakmak istemez. Dolayısıyla takımımıza uygun bir oyuncu bulabilirsek alacağız."





- Eroğlu: "İki takım da centilmence mücadele etti"





Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu da kazanmaya geldikleri deplasmanda berabere kaldıkları için üzgün olduğunu belirtti.

Zor bir deplasman olduğunu anlatan Eroğlu, "Maçın ilk yarısındaki oyundan çok memnun değilim. Savunmada belki rakibe çok pozisyon vermedik ancak biraz daha hücumda etkili olmamız gerekiyordu. Rakip savunmayı ön planda tutarak çalıştığı bir oyun oynadı." ifadesini kullandı.

İkinci yarıdaki pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Eroğlu, şunları söyledi:

"Belki o pozisyonlardan birini değerlendirseydik olay daha farklı olabilirdi. İki takım da centilmence mücadele etti. Hakemimiz bu centilmen mücadelede bence kolay maç yönetti. Maç berabere bitti ama kazanmamız gereken bir maç diye söyleyebilirim. Bodrumspor'un centilmence mücadele etmesinden dolayı tebrik ediyorum. Bundan sonraki haftalarda onlara da başarılar dilerim. Kazanma ritmini tutturmamız gerekiyor. Oyun gücümüzü daha da artırmamız gerekiyor. Bunun için daha çok çalışmalıyız."





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