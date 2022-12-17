Bodrum'da seyir halindeki otomobil yandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde seyir halindeki 09 AFV 733 plakalı otomobil bir anda alev aldı.

Durumu fark eden sürücü araçtan inerek yangını itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü.

İtfaiye görevlilerince yapılan incelemede elektrik aksamından çıktığı belirlenen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.