Fethiye'de yeni yıl pazarı kuruldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde kurulan yeni yıl pazarında, Noel alışverişi yapıldı.

Fethiye Belediyesi, Fethiye Turizm Tanıtım Kültür Çevre ve Eğitim Vakfı (FETAV) ve El Emeği Göz Nuru topluluğunun işbirliğiyle gerçekleştirilen "Yeni Yıl Pazarı" Beşkaza Meydanı'nda kuruldu.

İlçe halkının ve bölgede yaşayan yerleşik yabancıların yoğun ilgi gösterdiği pazarın geliri ile öğrencilere burs sağlanacağı belirtildi.

250 stanttan oluşan pazarda hediyelik eşya, yerel yiyecek ve içecekler, takı, süs eşyası, giyecek, biblo ve ev yapımı yılbaşı süsleri gibi çeşitli ürünler satılıyor.

Farklı etkinliklerin yapıldığı pazarda yerleşik yabancılardan oluşan dans topluluğunun gösterisi ile çocuk oyunları sergilendi.

Yılbaşı süsleri satan Burcu Çelik, özel kalıplarla süsleri oluşturup boyadığını anlattı.





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