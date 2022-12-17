Muğla'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.B.Ç. (26) idaresindeki 48 N 0434 plakalı otomobil, İçmeler Mahallesi Atatürk Caddesi seyir terası mevkisinde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Otomobil, yaklaşık 30 metre yükselikten İçmeler Sahili yürüyüş yoluna düştü.



Devirdiği ağacın altında kalan aracın sürücüsü ile beraberindeki T.K (27) yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Marmaris'teki hastanelere kaldırıldı.





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