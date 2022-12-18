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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA

Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde, hakkında 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile Muğla Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "gece vakti silahlı yağma" suçundan 20 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.I, Kızılağaç Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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