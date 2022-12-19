Muğla'da ses cihazıyla kaçak avlanan kişi yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ses cihazı kullanarak kaçak avlanan kişiye 3 bin 531 lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, ilçede yürüttükleri av koruma kontrol faaliyetlerinde Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yer alan araziden yoğun kuş sesi geldiğini fark etti.

Bölgede inceleme yapan ekipler, bir kişinin Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı olarak ses cihazıyla avlandığını tespit etti.

Ses cihazı ve otomatik av tüfeği ile vurulan yaban hayvanına el koyan görevliler, kaçak avlanan kişiye 3 bin 531 lira cezai işlem uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.