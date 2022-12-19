Datçalı lise öğrencileri Anadolu Üniversitesinin kampüsünü gezdi

MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde eğitim gören lise öğrencilerine, Eskişehir'deki Anadolu Üniversitesinin kampüsü gezdirildi.
Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesinin 9,10, 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri, okul müdürü ve iki öğretmenden oluşan 50 kişilik grup, Anadolu Üniversitesinin akademik birim ve sosyal tesislerini gezdi.
Öğrenciler, merak ettikleri konular hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Okul Müdürü Hüseyin Mucu, yaptığı açıklamada, amaçlarının üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerin hedeflerini netleştirmelerinde yardımcı olabilmek ve öğrencilerin motivasyonlarını artırmalarını sağlamak olduğunu söyledi.