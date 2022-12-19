Fethiye'de su basan evlerde temizlik çalışması yapıldı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde sağanak nedeniyle su basan evlerde belediye ekiplerince temizlik çalışması gerçekleştirildi.

İlçede 14 Aralık'ta etkili olan sağanak sonrası Çiftlik Mahallesi'nde zemin katlarda bulunan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Fethiye Belediyesi ekipleri su baskınları sonrasında vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için çalışma başlattı.

Belediye ekipleri gelen talepler üzerine 7 hanede temizlik ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Talepler doğrultusunda çalışmaların devam edeceği belirtildi.



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