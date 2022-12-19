Marmaris'te marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde marangoz atölyesinde çıkan yangın, hasara neden oldu.

Turgut Mahallesi'ndeki bir marangoz atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Jandarma çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, büyümeden söndürüldü.

Atölyede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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