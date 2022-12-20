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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

AA

Muğla'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yavuz Aykal'ın kullandığı 35 BEH 856 plakalı kamyonet, Muğla-Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Tayfur Deniz'e (43) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Deniz'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyonet sürücüsü, ifadesi işlemleri için karakola götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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