Muğla'da kamyonetin çarptığı yaya öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yavuz Aykal'ın kullandığı 35 BEH 856 plakalı kamyonet, Muğla-Yatağan kara yolu Salihpaşalar mevkisinde yolun karşısına geçmek isteyen Tayfur Deniz'e (43) çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Deniz'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kamyonet sürücüsü, ifadesi işlemleri için karakola götürüldü.

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