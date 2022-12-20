Muğla'da yeni sağlık yatırımları hayata geçiriliyor

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MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde yeni sağlık yatırımlarının başlatılması için çalışma yürütülüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, İl Başkanı Kadem Mete, milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir ve Yelda Erol Gökcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştüğü belirtildi.

Görüşme sonunda 635 yatakla hizmet veren Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi için 900 yataklı ek bina ihtiyacının Sağlık Bakanlığınca onaylandığı, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 1500 yataklı Muğla Şehir Hastanesine dönüşme yolunda ilerlediği bildirildi.

Fethiye Devlet Hastanesinin 300 yataklı yeni devlet hastanesi projesinin de Sağlık Bakanlığı tarafından 500 yataklı A2 Rol grubu olarak revize edildiği aktarılan açıklamada, destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür edildi.

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