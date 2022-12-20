Muğla'da "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Narko-Rehber Projesi kapsamında "En İyi Narkotik Polisi Anne" konulu seminer verildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince düzenlenen seminerde katılımcılara uyuşturucu maddelerle ilgili bilgilendirme yapıldı.



Seminerde kolluk kuvvetleri ile nasıl irtibata geçileceği ve "UYUMA" ihbar programı hakkında da bilgi verildi.

Kentte düzenlenen 17 etkinlikte 171 anne ve anne adayı olmak üzere 367 kişiye eğitim verildiği belirtildi.



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