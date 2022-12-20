Datça'da "Ulaşımda Erişebilirlik" denetimi yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde "Bir engelde biz olmayalım" sloganıyla "Ulaşımda Erişebilirlik" denetimi gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro ekipleri ile Datça Belediyesi Zabıta personeli, ilçe genelindeki sürücüleri denetleyerek, sürücüler bilgilendirdi.

Engelli vatandaşların araçlarını park edecekleri alanlar ile kaldırımlardaki hatalı parkları tespit ededen ekipler, hatalı sürücülere cezai işlem uyguladı.

Denetimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

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