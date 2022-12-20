Muğla'da 10 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 10 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı aranan zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda, hakkında "muhkem eşyayı kırarak hırsızlık" suçundan 10 yıl 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.U, Yeşilüzümlü Mahallesi'nde belirlenen adreste gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



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