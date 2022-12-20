Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin bulunduğu araç, şehir girişindeki kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada 340 gram kokainin ele geçirildiği araçtaki U.Ç. ve İ.U. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan U.Ç. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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