GÜNCELLEME - Muğla'da aracın çarptığı yaya öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, kazadan sonra kaçan sürücü yakalandı.

Ören-Milas kara yolu Karacahisar Mahallesi mevkisinde bir kişinin yol kenarında hareketsiz yattığını fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, yerde yatan kişinin Mustafa Bilge (86) olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri, Bilge'nin aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bilge'nin cesedi incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı 48 LY 356 plakalı otomobille S.U'nun (25) yaptığı tespit edildi.

Şüpheli sürücü jandarma tarafından gözaltına alındı.

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