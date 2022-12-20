Muğla'da çaya düşen kediyi itfaiye kurtardı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çaya düşen kedi itfaiye ekibince çıkarıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Eşen Çayı'ndan kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.

Merdiven yardımıyla çaya inen itfaiye eri, suyun kenarındaki kediyi yukarıya çıkardı.

Yaralanmadığı belirlenen kedi, sokağa salındı.

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