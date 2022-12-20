Muğla'da 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, 34 düzensiz göçmen yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 58 düzensiz göçmen kurtarıldı, Dalaman ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botta Marmaris açıklarında 37, Datça açıklarında 21 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Ekiplerce, Dalaman ilçesi açıklarında yasa dışı geçiş yapmaya çalışan lastik bot durdurularak 34 göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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