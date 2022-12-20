Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Antalya'dan Bodrum'a giden Mehmet Ali Mollaoğlu yönetimindeki yolcu otobüsünün motor kısmından, Milas ilçesi girişinde alevler yükseldi.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti.



İhbar üzerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın söndürüldü.

Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.



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