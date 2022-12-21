Bodrum'da yolda yürüyen kadının çöp kamyonun altında kaldığı anlar güvenlik kamerasında

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

TÜRK-İŞ: Asgari ücrette bizim teklifimiz 9 bin TL

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolda yürüyen kadının çöp kamyonun altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ortakent Mahallesi Kemer Sokak'ta çalıştığı iş yerine yaya olarak gittiği öğrenilen Tülay Öncül'e (49), geçen cumartesi günü, caddede çöp aldıktan sonra hareket eden kamyon çarptı.

Kamyonun altında kalan Öncül'ü gören çevredeki vatandaşlar sürücüyü uyardı. Kazayı fark eden kamyon sürücüsü geri manevra yaptı.

Öncül, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Öncül'ün hastanede 3 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.