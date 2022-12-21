Marmaris'te uyuşturucu ticareti şüphelisi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Marmaris ilçesinde sahte kimlik kullanan ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından arama kaydı bulunan O.Ç'nin ilçede bulunduğunu belirledi.

Sahte kimlik kullanan şüpheli, düzenlenen operasyonla evinde yakalandı.

Evde yapılan aramada bir miktar metanfetamin, kubar esrar, uyuşturucu karıştırıcı aparatı, hassas tartı, 14 uyuşturucu kullanma aparatı ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. ​​​​​​​

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