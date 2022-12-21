"Kapurcuk Marmaris Kültür ve Gastronomi" yemek kitapları "Nobel"ini kazandı

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MUĞLA (AA) - Yirmi kişilik bir ekip tarafından hazırlanan "Kapurcuk Marmaris Kültür ve Gastronomi" adlı kitap, yemek kitaplarının "Nobel"i olarak nitelenen dünyanın en prestijli yemek kitapları yarışmalarından biri olan "Gourmand Cook Book Awards"da ödül kazandı.

Her yıl İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen ve çok sayıda ülkeden 1558 yemek kitabının yarıştığı "Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri (Gourmand World Cookbook Awards)"ta, "Gıda Mirası" kategorisinde "Kapurcuk Marmaris Kültür ve Gastronomi" ödül aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Netsel Marina'da bir restoranda düzenlenen ödülün tanıtım toplantısında konuşan Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Türk mutfağını anlatan bir kitabın ödül aldığını görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kitabın aldığı ödülün kültür turizminin geleceği adına anlamlı olduğunu belirten Olcay, "Muğla Valiliği olarak kültür turizminin gelişmesi için kazı başkanlıklarına büyük katkılar sağladık. Bu konuda çok mesafe aldık. Kültür turizmine son yıllarda antik kentlerimiz büyük katkı verdi. Gelecek yıllarda kültür turizmimiz büyük ivme kazanacak. 2023 yılını kültür rotalarına ayıracağız. Kültür turizmine ağırlık vereceğiz. Antik kentlerimiz kazılarla hem korunuyor hem de turizme katkı sağlıyor. Valiliğimiz, kurumlarımız kültüre turizme elinden gelen bütün katkıları yapıyor ve yapmaya devam edecek." dedi.

Kitabı hazırlayan Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi'nin sahibi Baysal Grubu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Baysal da Marmaris'e ait 267 yemeğin tespit edildiğini dile getirdi.

Gastronomi adına çok büyük zenginliğe sahip olduklarına dikkati çeken Baysal, "Bu kitap çok büyük bir kaynaktır. Bu kitap için aydın gençlerimiz de çalıştılar. Bu gençlerimiz beni çok memnun ediyor. Bu ödül de bizi çok sevindirdi. Gençlerimiz adına çok sevindik. Bu kitapta gençlerimiz ve büyüklerimizin çok emekleri var. 'Kapurcuk Kültür ve Gastronomi Evi'ni açmıştık. Bir marka oldu. Kültür markamız olarak yoluna devam ediyor ve edecek. Yerel ürünlerimizi marka haline getiriyoruz. Hem yerel ürünlerimizi yaşatıyoruz hem de geleceğe güvenle taşıyoruz." diye konuştu.

Kitabın 20 kişilik ekibinin ve yayın kurulunun başkanı, Baysal Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Ece Baysal ise Gastronomi dünyasının Nobel'i olarak adlandırılan Gourmand Cookbook Awards'da Gıda Mirası kategorisinde Kapurcuk Marmaris Kültür ve Gastronomi Kitabı'nın ödül kazanmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Tüm dünyadan eserlerin yarıştığını aktaran Baysal, "Bu yıl tüm dünyadan toplam 1558 eser aday oldu. Büyük emekler sonucu hazırladığımız kitabımız ödül alarak Marmaris'in dünyaya açılan pencerelerinden birisi olmuştur. Ödülümüz hepimiz için gurur kaynağıdır. Gastronomimizi ve kültürümüzü tüm dünyada gururla temsil ediyor olmaktan onur duyuyoruz. Kitabımızın tanıtımını ve bu onurlu ödülü kutlamak için Marmaris'in önde gelenleriyle bir arada olmaktan mutlu olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Ödülün tanıtım toplantısı dolayısıyla Marmaris'in mahalleleri, yemek yapan insanlar ve yemeklerden oluşan sergi de açıldı. Toplantıya katılanlara kitapta tarifleri bulunan bazı yöresel yemeklerden oluşan menü ikramında bulunuldu.

- Gourmand Cookbook Awards

Dünya genelinde yayımlanan yemek kitaplarının farklı dillere kazandırılmasına katkı sağlamak, gastronomi aracılığıyla ülkeler arası iletişimi geliştirmek ve ülkelerin tanıtımı amacıyla düzenlenen ve alanının en prestijlisi kabul edilen Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri için 1995'ten bu yana yemek, içecek ve yemek programları kategorilerinde adaylar yarışıyor.

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