Bodrum'da kontrolden çıkan motosikletten savrulan sürücü yaşamını yitirdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kontrolden çıkan motosikletten savrulan sürücü hayatını kaybetti.

Turgutreis-Bodrum istikametinde seyir halinde olan Abdullah Bayar, kullandığı 48 BA 016 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti.

Motosikletten savrulan Bayar, düşüp başını demir bariyerlere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sürüklendi. Motosikleti de yaklaşık 100 metre devrilmeden sürücüsüz halde seyrettikten sonra devrilerek durdu.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bayar, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



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