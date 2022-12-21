Datça'da orman yangınları konusunda farkındalık projesi hazırlandı

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MUĞLA (AA)- Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangınları ve yangınların oluşturduğu tahribatlarla ilgili farkındalık oluşturmak için ''Kızıl Kirazkuşu'' adı verilen projesi hazırlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Datça-Emecik Orman İşletme Şefliği, Datça Dağcılık ve Spor Doğa Sporları Kulübü, Datça Belediyesi ile Datça Mahalle Afet Gönülleri işbirliğinde 2023 yılının Kasım ayına kadar devam edecek.

Projenin ilk etkinliği 24 Aralık'ta Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi Ses Atölyesi'nde gerçekleştirilecek.

Kayıt altına alınarak, belgesel filmi yapılacak etkinlikte, 8 sanat atölye çalışması, doğa yürüyüşü ile tartışma programı organize edilecek.



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