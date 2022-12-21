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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça'da orman yangınları konusunda farkındalık projesi hazırlandı

AA

Datça'da orman yangınları konusunda farkındalık projesi hazırlandı

MUĞLA (AA)- Muğla'nın Datça ilçesinde orman yangınları ve yangınların oluşturduğu tahribatlarla ilgili farkındalık oluşturmak için ''Kızıl Kirazkuşu'' adı verilen projesi hazırlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Datça-Emecik Orman İşletme Şefliği, Datça Dağcılık ve Spor Doğa Sporları Kulübü, Datça Belediyesi ile Datça Mahalle Afet Gönülleri işbirliğinde 2023 yılının Kasım ayına kadar devam edecek.

Projenin ilk etkinliği 24 Aralık'ta Uluslararası Knidos Kültür Sanat Akademisi Ses Atölyesi'nde gerçekleştirilecek.

Kayıt altına alınarak, belgesel filmi yapılacak etkinlikte, 8 sanat atölye çalışması, doğa yürüyüşü ile tartışma programı organize edilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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