Muğla'da "Nartugan" kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "günün yeniden doğuşu" anlamına gelen "Nartugan" kutlaması düzenlendi.
Bodrum Belediyesinin destekleriyle Kumbahçe Mahalle Muhtarlığı, Kaira Kültür Mirası ve Bodrum Kent Konseyi Gündoğan Çalışma Grubu tarafından, Kumbahçe ve Gündoğan mahallelerinin sahillerinde etkinlik düzenlendi.
Kumbahçe meydanındaki programda yakılan ateşin etrafında kutlama yapıldı. Meydanda el işi ürünler, yiyecek ve içecek stantları açıldı, vatandaşlar ağaçlara çaput bağlayarak dilek diledi.
Etkinliklerde, halk dansları ekibi yöresel oyunlar sergiledi, lise öğrencileri dans gösterisi yaptı, müzik grubu da konser verdi. Katılanlara aşure, keşkek ve Bodrum mandalinası ikram edildi.
Gündoğan sahilinde de bando eşliğinde yürüyen vatandaşlar sahilde ateş yaktı.