Muğla'da seyir halindeki otomobil yandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 48 N 6168 plakalı otomobil, Muğla-Marmaris kara yolunun Gülağzı kavşağında motor kısmından alev aldı.

Sürücü aracı terk ederken, haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak yangını söndürdü.

Çalışma nedeniyle bir süre kapanan kara yolu, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

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