Muğla'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi.

Ulaş Mahallesi'nde Mehmet Öner'e ait evde yangın çıktı. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.





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