Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede uyuşturucu madde satışı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada il dışından ilçeye uyuşturucu getirdiği tespit edilen bir aracı durduran ekipler, yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu, tabanca, şarjör, tabanca fişeği, 2 bıçak, muşta ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.

Operasyonda H.İ.K, İ.Ö. ve M.Ş.A. gözaltına alındı.



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